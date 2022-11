Dashlane revoit ses offres, plus de limites de mots de passe sur la formule gratuite

Le gestionnaire de mots de passe est probablement l’une des meilleures solutions dans ce domaine actuellement, mais c’est aussi l’une des plus restrictives pour les non-abonnés. La version gratuite n’est en effet compatible qu’avec un seul appareil, et à hauteur de 50 mots de passe uniquement.

L’offre évolue cependant. La formule gratuite garde sa limitation à un seul appareil, mais le nombre de mots de passe devient illimité. Dashlane vient également intercaler une formule Advanced entre la gratuite et la Premium, qui reste à son tarif de 5,49 euros par mois (4,41 avec l’engagement de 12 mois), mais intègre un VPN.

La nouvelle, commercialisée 3,49 euros par mois (2,75 avec l’engagement), prend en charge un nombre illimité d'appareils et ajoute le module de surveillance du dark web, à la recherche de fuites des identifiants. C'est vers celle-là que beaucoup se dirigeront sans doute, car un gestionnaire sans accès mobile perd une bonne part de son utilité.

L’offre Famille s’appelle désormais Friends & Family et ne concerne plus uniquement les membres d’un même foyer. Proposée à 7,99 euros par mois (ou 6,66 avec l’engagement), elle intègre toutes les fonctions de l’offre Premium, ajoute un tableau de bord et prend en charge jusqu’à 10 personnes, contre 6 auparavant.