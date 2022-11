Apple continue d’embaucher pour ses projets de réalité mixte

Les rumeurs vont bon train depuis des années : Apple travaille sur la réalité mixte, mélange de réalités virtuelle et augmentée. On n’en sait évidemment pas davantage, mais l’entreprise rappelle parfois indirectement que ces projets sont bien en cours.

La firme cherche ainsi un ingénieur pour son QG de Cupertino, dans une époque où de nombreuses grosses entreprises licencient massivement, comme Twitter, Meta et Amazon. Spécialisé dans les frameworks, il intégrera le Technology Development Group et aura l’opportunité « de concevoir de futurs produits qui raviront et inspireront des millions de personnes chaque jour ».

L’ingénieur devra avoir des connaissances en réalité virtuelle, réalité augmentée, machine learning et autres technologies. La personne devra être expérimentée en Swift ou Objective-C, connaitre les technologies Apple, etc. En revanche, les technologies AR/VR elles-mêmes ainsi que la 3D ne sont pas requises.

Bien que les bruits de couloirs évoquent souvent un casque, rien dans l’annonce ne vient renforcer cette hypothèse.