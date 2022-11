Android : aux États-Unis, Spotify peut se passer de Google pour les paiements

Spotify est le premier éditeur à proposer un mode alternatif de paiement officiellement reconnu par Google aux États-Unis. Plusieurs entreprises ignoraient sciemment en effet depuis des années l’obligation de passer par les Billing Services de Google, qui impose – comme Apple sur iOS – que tous les paiements in-app passent par ses serveurs.

En mars, Google avait annoncé User Choice Billing, qui autorisait ouvertement les éditeurs à passer par un prestataire autre de paiement. Il s’agit alors d’un programme de test, dont Spotify était le premier partenaire. L’entreprise suédoise a d’ailleurs publié un billet pour annoncer la nouvelle.

En quoi cela consiste-t-il ? En un choix au moment de payer. On peut ainsi sélectionner Spotify ou Google, le premier ouvrant un nouveau panneau, dans lequel on peut payer par carte bancaire ou via Paypal.

Il faut cependant rappeler plusieurs points. D’une part, ce mécanisme existe déjà en Europe. Ensuite, et surtout, les économies ne sont pas énormes : pas question de se débarrasser des 15 à 30 % de commission, Google ne baisse les charges que de 4 % (3 % chez Apple).

On se demande en fait si Spotify gagne réellement au change, car il faut payer le prestataire tiers de paiement. Mais il ne pourrait s'agir que de faire plier Apple et Google sur ce point, même si la marge consentie tient presque du symbolique.

Cela n'empêche en tout cas pas Spotify de claironner que Google a réalisé un « grand pas en avant », avant d'ajouter que « ce n’est que le début ».