Dessine-moi l’intelligence artificielle

Le CEA propose une interview maison de François Terrier (directeur de recherche et du programme Intelligence artificielle du CEA-List) et Raphaël Granier de Cassagnac (auteur et directeur de la chaire Sciences et jeux vidéo de l’Ecole polytechnique) sur le thème de l’intelligence artificielle.

L’article commence par poser la question de la « définition de l'intelligence artificielle » puis de savoir si elle pourra un jour égaler les humains. Il est aussi évidemment question des biais ainsi que des questions éthiques et juridiques.