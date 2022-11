La semaine prochaine se dérouleront les Assises des mathématiques, organisées par le CNRS

Le Centre national pour la recherche scientifique explique que « la France a chuté dans les classements PISA et TIMSS ; des notions élémentaires, comme les pourcentages, ne sont plus comprises par une part importante de la population ».

C’est dans le but de « convaincre la société et les décideurs, de l’utilité croissante de cette discipline » que les Assises sont organisées. Elles ouvriront leurs portes du 14 au 16 novembre, mais une conférence avait été organisée en amont avec Stéphane Jaffard (coordinateur des Assises, CNRS), Christophe Besse (CNRS) et Hugo Duminil-Copin (lauréat de la médaille Fields 2022).