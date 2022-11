Point de Contact relève une explosion de contenus à caractère sexuel autoproduits par les mineurs

Le rapport annuel 2021 de la plateforme de signalement Point de Contact pointe une augmentation de 35 % des URLs reçues (81 416) par rapport à 2020, mais aussi et surtout +78 % de celles « qualifiées d’exploitation sexuelle de mineurs » (21 109), +116 % d'URLs transmises à PHAROS (20 330), et +272 % de signalements reçus comme étant des contenus à caractère terroriste (12 563) :

« Point de Contact a constaté une augmentation de signalements de contenus à caractère sexuel autoproduits par les mineurs. Les contenus autoproduits sont des contenus à caractère sexuel créés par le mineur lui-même (librement ou non) et partagés dans le cadre de pratiques telles que le sexting (envoi de messages et de contenus à caractère sexuel), la sextorsion ou le grooming, entre autres. »

Cette augmentation a été « constatée depuis les périodes de confinement des années 2020 (+164% pendant les deux périodes de confinement par rapport à 2019) et 2021 », les jeunes y ayant passé plus de temps connectés, permettant aux pédocriminels de « cibler davantage les enfants et commettre des violences sexuelles à distance ».

Pour faire face à cette volumétrie croissante, Point de Contact explique avoir « mis en place un système de priorisation dans le traitement des signalements » utilisant des outils « tels que la Google Safety API lui permettant de hiérarchiser son traitement en fonction de la gravité des contenus signalés ».

Point de Contact utilise aussi Aleph Search Dark, le moteur de recherche et d’analyse du Deep et du Dark web développé par Aleph Networks, « permettant de rechercher des traces et des données illicites mais également de cartographier les différents sites web afin de mieux comprendre les mouvances des écosystèmes cybercriminels ».