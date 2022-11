Twitter pourrait aussi s'écrouler sous la somme de bugs en souffrance

Un ingénieur resté chez Twitter explique à la MIT Technology Review que le personnel encore en poste n'est pas en capacité de maintenir la plate-forme, et qu'il risque de s'épuiser à devoir corriger les bugs qui « s'amplifieront et se multiplieront avec le temps [...] tout va s'aggraver jusqu'à ce que, finalement, ça devienne ingérable » : « Ce seront de petits désagréments au début, mais comme les corrections du back-end sont retardées, les choses vont s'accumuler jusqu'à ce que les gens finissent par abandonner. »

Plusieurs twittos ont d'ores et déjà documenté une série de bugs laissant craindre une inflation problématique : des retweets qui s'affichent en mode RT, comme avant, des threads qui ne chargent pas, des followers qui ne sont pas décomptés... et ce, alors que Musk presse les équipes de développer de nouvelles fonctionnalités.

« Alors que la société tente de revenir à un semblant de normalité, une plus grande partie de son temps sera consacrée à répondre aux caprices (souvent éprouvants) de Musk pour de nouveaux produits et fonctionnalités, plutôt que de maintenir ce qui existe déjà ».

Un exemple avec le tag « Official » ajouté à des comptes certifiés, puis enlevé quelques heures plus tard. Elon Musk a d’ailleurs prévenu : « Twitter fera beaucoup de choses stupides dans les mois à venir. Nous garderons ce qui fonctionne et changerons ce qui ne fonctionne pas ».

L'ingénieur estime même que « des pannes importantes se profilent à l'horizon », d'autant que Musk a aussi prévu de réduire la charge des serveurs de cloud de l'infrastructure, pour compenser les 3 millions de dollars que Twitter perd chaque jour. Un projet émanant de la cellule de crise de Musk, intitulé « Deep Cuts Plan » (plan de coupes profondes, ndlr), précise Reuters, de sorte d'économiser 1 milliard de dollars par an, mais qualifié de « délirant » par une source interne.

Un maintien en condition opérationnelle rendu d'autant plus difficile que nombre des salariés licenciés la semaine passée travaillaient pour Twitter depuis une dizaine d'années, et étaient donc la mémoire de ses infrastructures, déplore l'ingénieur.

De plus, l'équipe des rédacteurs techniques a été décimée, ainsi que celle en charge de la communication, « réduite de 80 à 100 personnes à seulement 2 », souligne la MIT Review, à qui Twitter n'a d'ailleurs pas répondu.