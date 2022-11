Le câble sous-marin 2AFrica fait de Marseille le 7e hub Internet mondial

Présenté comme « le plus grand projet de câble sous-marin au monde » par le consortium qui réunit China Mobile International, Meta, MTN GlobalConnect, Orange STC, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, 2AFrica est long de 45 000 kilomètres et relie 33 pays en Afrique, Europe et Asie, précise Usine Digitale :

« Associant Vodafone, le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) et le fournisseur de services de data centers neutres pour les opérateurs télécoms et les fournisseurs de cloud, Digital Realty, l’opération d’atterrage [...] devrait permettre à la ville, déjà point d’attache de 15 câbles sous-marins internationaux, de continuer à grimper dans la hiérarchie des hubs internet mondiaux dont elle occupe la 7e place (elle était à la 44e il y a sept ans). »

« Ce 16e câble est le premier connecté à cette station d’atterrage neutre, il va révolutionner la connectivité de l’Afrique et engendrer, par cette nouvelle capacité, une explosion des flux de données sur Marseille, d’autant plus que six autres câbles y arriveront prochainement », explique Fabrice Coquio, SVP de Digital Realty et président de Digital Realty France (ex-Interxion France) qui, précise Usine Digitale, exploite depuis peu un 4e datacenter de 6 700 m2 à Marseille, "MRS4", sur le domaine portuaire, près de son "MRS3" où Vodafone a choisi de se brancher, ainsi que « plus de 300 data centers dans 27 pays dont 105 sur 13 pays européens ».

Le câble d'une capacité de 180 Tb/s, comprendra 16 paires de fibres et sera à terme relié à 46 stations d’atterrage en Afrique, en Inde, au Royaume-Uni, « connectant potentiellement plus de 3 milliards de personnes » :

« Sur les 45 000 km de l’infrastructure, 730 répéteurs sont positionnés pour amplifier le signal. Il aura fallu deux années et 7 navires pour reconnaître la route la plus appropriée pour son implantation. Entre le début et la fin de son installation, il faudra 3 ans et 2 200 jours et l’implication de six navires câbliers, l’intégralité de la flotte d’Alcatel Submarine Networks (ASN). »