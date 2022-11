Plastic Omnium et le CEA développent des « technologies de la mobilité de demain »

Les deux entités viennent d‘annoncer la signature d’un accord « de recherche avancée pour développer des solutions concrètes pour une mobilité de demain décarbonée, plus sûre et plus connectée. ». Cette collaboration est prévue sur cinq ans et les premiers démonstrateurs sont attendus dès l’année prochaine.

Parmi les domaines mis en avant il est question de « ​contrôle et pilotage intelligent de l’énergie, électronique de contrôle et de puissance, logiciel ou encore optronique ». « Les deux partenaires mettront par exemple leurs forces en commun pour optimiser l’intégration de panneaux solaires dans le toit des voitures ou encore développer des algorithmes et des capteurs intégrés au sein des packs batterie afin d’en contrôler les performances et la longévité », explique le communiqué.