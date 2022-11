Elon Musk envisagerait de passer Twitter derrière un paywall, pour tout le monde

Platformer a appris qu'Elon Musk envisagerait de faire payer la totalité des utilisateurs de Twitter. Pour les y inciter, Twitter pourrait être limité à la consultation gratuite d'un nombre limité de tweets.

En interne, certains estiment que la promesse faite par Elon Musk de réduire le nombre de publicités s'affichant sur les fils des tweetos prêts à payer 8 euros par mois ferait perdre 6 dollars de revenus publicitaires par abonné et par mois. Ce qui, en prenant en compte la commission prise par Apple et Google sur chaque abonnement, ferait en réalité perdre de l'argent à Twitter.

Platformer rapporte par ailleurs que ceux qui travaillent encore pour Twitter se diviseraient en deux catégories : ceux qui développent les fonctionnalités attendues par Elon Musk, à commencer par l'abonnement à 8 euros, et qui trimeraient jusqu’à 20 heures par jour, et les autres, qui n'ont plus de managers ni de chaînes de commande, et qui ne savent pas quoi faire, ni avec qui.

Les managers encore en poste doivent, de leur côté, encadrer au moins 20 salariés, certains beaucoup plus, mais également passer la moitié de leur temps à écrire du code. Certains se sont aussi vus réclamer de recontacter en urgence des salariés licenciés mais que Twitter aurait besoin de faire revenir.