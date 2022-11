Sur Instagram, certaines personnes peuvent maintenant programmer des publications

La fonction est en cours de déploiement, mais ne concerne pour l’instant que les entreprises et créateurs/créatrices. Elle autorise la préparation à l’avance de publications, qu’il s’agisse de photos ou vidéos classiques, ou de Reels.

Les personnes sélectionnées doivent se rendre dans les paramètres avancés lors de la préparation d’une publication et cocher l’option correspondante. Elles pourront alors choisir une date et une heure pour l’envoi en ligne, jusqu'à 75 jours à l'avance. Tous les contenus préparés à l’avance rejoignent une section dédiée, accessible depuis le menu hamburger.

Dans une moindre mesure, Instagram introduit également des Achievements pour récompenser les utilisateurs lors de la réalisation de certaines actions dans les Reels : collaborer avec une autre personne, rendre les Reels plus interactifs, utiliser les sons et effets en vogue, publier régulièrement des Reels (plus d’une fois par semaine », etc. Ces Achievements ne rapportent rien d’autre que leur simple obtention.