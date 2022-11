Twitter demande à certaines personnes licenciées de revenir

Vendredi dernier, on apprenait que la grande vague de licenciements avait commencé chez Twitter. Selon plusieurs sources, la ligne était dure : la moitié des employés allait ainsi être éjectée.

Ironie de l’histoire, et selon Bloomberg, l’entreprise demande désormais à certaines personnes de venir reprendre leur poste. Il semblerait que nombre d’entre elles aient été licenciées avant que leurs compétences aient été soigneusement passées en revue.

Politico relève de son côté que la purge a même affecté plusieurs lobbyistes de Twitter, à Bruxelles, aux États-Unis, au Canada et en Inde. Un choix brocardé par Audrey-Herblin-Stoop, l’ancienne représente Twitter auprès des institutions politiques françaises, russes et ukrainiennes, qui tweete que « se débarrasser des personnes en charge des politiques publiques lorsque l’on prétend faire de la ‘vraie liberté d’expression’ est la démarche la plus stupide qui soit ».

La situation est floue depuis vendredi, mais si l’on en croit certaines, dont MoneyControl, elle est complexe pour les 3 700 personnes environ restant après la vague de licenciements.

Elon Musk presserait ainsi les équipes à publier de nouvelles fonctions, certains employés devant dormir sur place, comme dans les pires périodes de « crush » des studios de jeux vidéo. La priorité serait donnée à la nouvelle formule Blue à 8 dollars, qui permet entre autres de certifier un compte.

On sait également que les revenus publicitaires de la plateforme ont chuté drastiquement, comme confirmé par un Musk en colère : « Twitter a eu une chute massive dans ses revenus [publicitaires], à cause de groupes d’activistes mettant la pression sur les annonceurs, alors même que rien n’a changé dans la modération des contenus et que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour apaiser les activistes ».