Lumen signe un accord avec Colt pour la vente de ses activités EMEA pour 1,8 milliard de dollars

Cette zone comprend pour rappel l‘Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cette transaction comprend les réseaux terrestres et sous-marins, les centres de données et les équipements réseau.

Il y a à peine un an, Lumen étendait pourtant son réseau en France et en Europe : « Hautement stratégiques, ces extensions de réseau rapprochent la fibre optique haute performance des utilisateurs finaux ». À l’époque, le réseau de Lumen en Europe comprenait « environ 38 000 km de fibre optique et est connecté à plus de 2 000 bâtiments « on-net » et 500 datacenters publics et privés ».

Chez Lumen, cette vente a pour objectif « d’optimiser le portefeuille, de créer de la valeur supplémentaire pour nos actionnaires et en monétisant des actifs non stratégiques ». Chez Colt, cette « transaction marquerait le prochain chapitre de l’histoire passionnante de Colt en matière de croissance mondiale ».

Le communiqué précise que « la plupart des employés EMEA de Lumen rejoindront Colt après la clôture de la transaction. Colt et Lumen établiront une relation stratégique qui permettra à Lumen de continuer à offrir une expérience transparente à ses clients multinationaux ayant des besoins dans la région EMEA ».

Cette transaction est évidemment soumise à obtention des accords des autorités compétentes. La finalisation est attendue pour fin 2023.