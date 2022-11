Un « effort sans précédent » pour tripler les crédits consacrés à la vidéosurveillance

Christian Gravel, secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), a confirmé le triplement des crédits consacrés à la vidéosurveillance, relève la Gazette des communes.

« On sait combien ce dispositif est essentiel pour prévenir, traiter et assurer un suivi judiciaire pertinent, explique Christian Gravel, en rappelant l’affaire Lola (cette enfant de 12 ans dont le corps a été découvert dans une malle le 14 octobre dernier, ndlr). On est en train de déployer et d’intégrer cette demande présidentielle de tripler les crédits. La part consacrée à la vidéosurveillance devient une part plus que significative sans pour autant négliger les autres dispositifs. »

Gérald Darmanin évoque quant à lui un « effort sans précédent » en faveur du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR) : 44 millions d’euros en 2024, soit l’équivalent d’un plan d’équipement de 15 000 caméras de vidéosurveillance.