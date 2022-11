Matter : Amazon dévoile son plan de compatibilité pour la plateforme Alexa

Le nouveau protocole va d’abord être supporté dans sa forme Matter over Wi-Fi (donc pas Thread pour l’instant) sur les smartphones Android à destination de prises, ampoules et switchs intelligents. Ce support arrivera le mois prochain pour un total de 17 produits Echo via des firmwares. Celui d’iOS et d’un plus grand nombre de produits se fera en début d’année prochaine.

Amazon, qui s’est exprimée lors de l’évènement de lancement de Matter à Amsterdam cette semaine, a également précisé que la certification WWA (Work With Alexa) restait requise pour obtenir le petit macaron. Cependant, tout produit certifié pour Matter fonctionnera avec Alexa, qu’il soit certifié pour ce dernier ou non.

On peut se demander pourquoi ces mises à jour ne sont pas envoyées à tout le monde en même temps. Chris DeCenzo, l’un des principaux ingénieurs d’Amazon, a répondu à The Verge qu’il s’agissait d’apporter « Matter à plus de 100 millions d’appareils à travers 30 appareils Echo et Eero ». « C’est un effort sans précédent en termes d’échelle et de complexité », a-t-il ajouté.

C’est un peu l’œuf et la poule, car les constructeurs avancent avec précaution, par manque de produits chez les autres pour tester l’interopérabilité. Un exemple parmi d’autres : il faudra attendre mars pour que le Hue Bridge de Philips reçoive un firmware apportant la compatibilité Matter.