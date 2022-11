Catch Me If You Can : Rocket Lab va de nouveau tenter de récupérer sa fusée avec un hélicoptère

Lors de la mission There And Back Again, la société n’était pas passée loin du succès. L’hélicoptère était parvenu à accrocher le filin du parachute de la fusée, mais les pilotes remarquaient alors des « caractéristiques de charge différentes » que celles des essais. Par sécurité, ils ont décidé de relâcher le premier étage qui est donc tombé en mer.

Avec la nouvelle mission Catch Me If You Can, l’entreprise va tenter une seconde fois de récupérer son premier étage avec un hélicoptère Sikorsky S-92 modifié. La fenêtre de tir s'ouvre aujourd’hui à partir de 18h15 (heure française).

Le manifeste de la mission se trouve par ici.