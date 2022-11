L’incendie d'une chambre télécom a paralysé une partie des services de l‘hôpital de Poissy

Comme le rapporte 78actu, un incendie a provoqué une coupure pour de nombreux habitants de la ville des Yvelines et des alentours. Les traces laissées indiquent un départ de feu volontaire et Orange affirme à nos confrères avoir porté plainte.

Les conséquences étaient importantes : « Dans les commerces, comme au centre commercial Carrefour à Chambourcy, impossible pour les clients de régler par carte bleue, le paiement bancaire nécessitant une connexion internet », explique 78Actu.

Ce n’est pas tout : l'hôpital a été touché de plein fouet, notamment les urgences. « On ne peut pas enregistrer les patients qui entrent à l’hôpital dans notre logiciel […] On ne reçoit plus les données des patients transférés d’un service à l’autre. On en revient à utiliser le papier comme à l’ancienne », indique une infirmière.

Lundi soir, l'hôpital publiait un message pour annoncer un retour à la normale : « Depuis dimanche, le système d’information de l’hôpital (SIH) était fortement perturbé en raison d’une panne de l’opérateur réseau à Poissy. Depuis lundi 31, à 19 h, les accès internet et téléphoniques de l’hôpital sont rétablis de manière permanente avec une récupération totale du SIH. Nous remercions les usagers de leur compréhension devant les difficultés de communication rencontrées dans ces circonstances exceptionnelles ».