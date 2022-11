PlayStation VR2 : le casque de réalité virtuelle de la PS5 arrivera le 22 février 2023 à 599,99 euros

Sony annonce une définition de ‎2 000 x 2 040 pixels par œil, avec un affichage OLED. Le taux de rafraîchissement des écrans peut grimper jusqu’à 120 Hz, avec un champ de vision de 110°.

On y retrouve un système de détection de mouvements sur six axes (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes), un capteur de proximité infrarouge, quatre 4 caméras pour le suivi du casque et de la manette, une caméra infrarouge pour le suivi de chaque œil. Tous les détails se trouvent par ici.

Le casque de VR sera proposé à partir de 599,99 euros avec les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo. Pour 50 euros de plus vous avez en plus un code pour Horizon Call of the Mountain. La station de rechargement pour la manette est vendue 50 euros.

Le constructeur annonce prévoir « plus de 20 titres dès la sortie », dont 11 déjà annoncés avec The Dark Pictures: Switchback VR, Crossfire: Sierra Squad, Cities VR – Enhanced Edition.

Les précommandes débuteront le 15 novembre, avec une disponibilité prévue pour le 22 février de l‘année prochaine.