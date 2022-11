Dropbox victime de phishing, l’attaquant a pu accéder à 130 dépôts GitHub

Dans un billet de blog publié le 1er Novembre, Dropbox annonce avoir subi une attaque de phishing sur ses dépôts de code mis en ligne sur GitHub. L'attaquant a pu récupérer une liste de quelques milliers d'identités et d'adresses emails de clients, de prospects, de fournisseurs et d'employés de Dropbox, accéder à 130 dépôts de code Github et des clés API utilisées par les développeurs de chez Dropbox.

L'entreprise assure par contre qu'aucun contenu, aucun mot de passe ni aucune information de paiement n'a fuité lors de cette attaque. « Nous croyons que le risque pour les clients est minime », affirme-t-elle. Les dépôts « comprenaient nos copies de bibliothèques tierces légèrement modifiées, des prototypes internes et certains outils et fichiers de configuration utilisés par l’équipe de sécurité. Il est important de noter qu’ils n’incluaient pas de code pour nos applications ou notre infrastructure principales. L’accès à ces référentiels est encore plus limité et strictement contrôlé ».

Selon le service de stockage, le phishing a été effectué en usurpant l'identité de la plate-forme d'intégration et de livraison en continue CircleCI via une fausse page d'authentification demandant le mot de passe et l'utilisation d'une clé d'authentification matérielle.

Dropbox assure avoir résolu le problème le jour même de l’attaque, le 14 octobre dernier.