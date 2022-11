Twitter : le nouvel abonnement Blue coûtera 8 dollars par mois, la certification incluse

La rumeur parlait d’un tarif de 20 dollars par mois, ce sera finalement moins : 8 dollars par mois. C’est toujours 3 dollars de plus qu’actuellement, mais le contenu de la formule évolue également. Un changement de prix qui fait suite à un message un brin énervé de Stephen King sur les 20 dollars de départ : « 20 dollars par mois pour conserver ma coche bleue ? Merde, ils devraient me payer ».

Blue permettra à toute personne payant de recevoir le fameux macaron bleu et d’être donc « certifié ». Il garantira un affichage prioritaire dans les réponses, mentions et recherche, ainsi que la possibilité de publier des vidéos et fichiers audio plus longs (on ne sait pas dans quelle mesure). Enfin, la quantité de publicités sera réduite de moitié.

En outre, une offre presse sera vraisemblablement incluse, « pour les éditeurs qui voudront travailler avec nous », a précisé Elon Musk dans une série de tweets hier soir. Le nouveau propriétaire de Twitter a ajouté que cela créerait un « flux de revenus » pour les créateurs de contenus.

Musk a ajouté que le tarif de 8 dollars serait adapté selon les pays, mais n’a rien dit sur la disponibilité de cette offre, sur aucun marché.