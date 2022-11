Starship : un premier lancement orbital début décembre ?

C'est en tout cas ce qu'à laissé entendre un responsable de la NASA lors d'une conférence, comme le rapporte Reuters. « Nous suivons quatre vols majeurs de Starship. Le premier est à venir en décembre, durant le début du mois », explique Mark Kirasich, un responsable de la NASA.

Starship est pour rappel composé d'un premier étage Super Heavy Booster et d'un second baptisé Starship, comme le nom de la fusée complète. Les deux sont prévus pour être entièrement réutilisables.

Le plan de vol est déjà connu depuis plus d'un an et demi. Le premier vol orbital de Starship accuse déjà de nombreux retards. On attend maintenant de voir si le timing sera respecté...