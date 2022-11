La Chine planifie d’unifier tous ses systèmes de données gouvernementaux

Selon The Register, la Chine vient de publier un plan prévoyant la création d’un système unifié des données récoltées à tous les niveaux administratifs d’ici 2025. L’idée est de rassembler les millions de jeux de données gérées par l’État chinois, comme les données de santé, d’affaires, d’urgence, etc. dans un seul endroit.

Le plan prévoit aussi la création d’un data center spécifique pour héberger ce système et évoque la Société de production et de construction du Xinjiang, qui a notamment travaillé sur les systèmes utilisés pour la répression des Ouïghours, comme potentielle maîtrise d'œuvre. L’idée est de renforcer l’information des décideurs politiques et le système de « crédit social » déjà en place dans le pays.