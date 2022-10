Au CEA, « une étape vers la fabrication de cellules artificielles »

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives rappelle que « ces cellules construites de toutes pièces vont servir à terme à fabriquer de la matière vivante, matériau d’avenir qui pourrait permettre de développer des applications industrielles durables et résilientes ». Pour faire le point sur les récentes avancées, le CEA propose une interview maison de Manuel Théry et Laurent Blanchoin, deux co-directeurs du laboratoire Cytomorpholab.

Les possibilités sont nombreuses : « Ces cellules artificielles pourraient servir à construire des matériaux fonctionnant différemment, en réintégrant un cycle naturel. Des matériaux qui respirent, qui stockent du CO2, qui produisent des biocarburants, qui utilisent l’énergie propre au vivant, qu’on appelle l’ATP. Des matériaux qui, en se dégradant en permanence, sont intrinsèquement auto-réparants, auto-dégradables ».