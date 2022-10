Sur Mars, deux impacts de météorites « éclairent l’intérieur » de la planète

Ils se sont déroulés les 18 septembre et 24 décembre 2021 et ont « laissé deux empreintes de plus de 130 m de diamètre à la surface de la planète Mars », explique le CNRS.

Le second est même considéré comme « du plus gros cratère d’impact des derniers siècles détecté sur une planète tellurique, car son diamètre de 150 mètres dépasse les 120 mètres du cratère Wabar, en Arabie Saoudite ». Sur Mars, un impact de cette taille n'avait jamais été détecté par la mission Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) en orbite depuis 16 ans.

Les météorites se sont écrasés à 3 500 et 7 500 km du site d'atterrissage du sismomètre Insight. « En croisant les données sismiques de SEIS, pour InSight, et des caméras CTX, MARCI et HiRISE pour MRO, les équipes internationales des deux missions de la NASA ont pu localiser avec précision, dans le temps et dans l’espace, ces deux événements ».

Eric Beucler, professeur à Nantes Université et co-auteur des articles, explique que « ce sont les premiers événements pour lesquels des ondes de surface sont bien visibles. Cela permet de déterminer la structure moyenne de la croûte de Mars entre le point d’impact et InSight ».

Ces mesures « sont fondamentales pour comprendre l’évolution de Mars et n’avaient pour l’instant pu être faites que sous la station InSight grâce aux ondes de volume des séismes ».