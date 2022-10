C'est fait : Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars !

C'était le feuilleton de l'été depuis plusieurs mois. Après une offre de rachat, un désistement et un passage par la case justice pour forcer la réalisation de la vente, Elon Musk a attendu le dernier moment pour finaliser la transaction. En effet, faute de transaction ce vendredi, un procès aurait eu lieu en novembre

« L’oiseau est libéré », a tweeté le milliardaire. Selon plusieurs sources de nos confrères du Washington Post et de Bloomberg, quatre dirigeants ont déjà été licenciés : Parag Agrawal (directeur général), Ned Segal (directeur financier) et Vijaya Gadde (responsable des affaires juridiques) et Sean Edgett (directeur juridique).