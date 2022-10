20 lauréats pour la première édition de la French Tech DeepNum20

Après les programmes Green20 et Agri20, il est cette fois question de Deep Tech. Ce terme, rappelle Bpifrance, « désigne toujours les startups qui proposent des produits ou des services sur la base d’innovations de rupture ».

Six start-ups travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, trois dans le quantique, trois autres dans le spatial et de nouveau trois dans la cybersécurité, deux sur la 5G, une dans le cloud, etc.

« Les start-up sélectionnées bénéficieront pendant un an de l’accompagnement de la Mission French Tech, dans des modalités similaires aux entreprises du programme French Tech Next40/120 ».