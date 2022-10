La pollution lumineuse en Europe, vue depuis l'espace

Dans un communiqué, l'Agence spatiale européenne explique que « la première carte en couleur de l’Europe de nuit créée avec des images de la Station spatiale internationale montre une forte augmentation de la pollution lumineuse, et l’image qui en résulte n’est pas une bonne nouvelle pour l’environnement ».

Le résultat ressemble à « un cancer ou à une toile d’araignée fluorescente qui ne cesse de grandir ». De plus, l'utilisation généralisée de LED entraîne des émissions plus blanches et bleues. La situation varie néanmoins en fonction des pays.

Ce n'est pas sans conséquence : « Selon les scientifiques, la transition vers des radiations lumineuses riches en blanc et en bleu provoque une érosion des cycles nocturnes naturels sur tout le continent. Elle perturbe le rythme circadien jour et nuit des organismes vivants, y compris celui des êtres humains, avec des effets négatifs sur la santé des espèces et des écosystèmes entiers ».