La valeur de l'action de Meta a été divisée par plus de trois en un an

La valeur du titre Meta s’est effondrée de près de 20 % à l’annonce des résultats trimestriels de l’entreprise, hors séance, et de 22 % après l'ouverture de la Bourse de New York. « Depuis septembre 2021, la valeur de Meta, qui s’élevait alors à plus de 1 000 milliards de dollars, a été divisée par trois », relève Le Monde. La fortune de Mark Zuckerberg « sera passée de 125 milliards à 40 milliards de dollars si la chute boursière se confirme » :

« Le chiffre d’affaires du groupe (27,2 milliards de dollars) a baissé de 4 % au troisième trimestre par rapport à la même période de 2021, tandis que le résultat net se trouve divisé par deux (4,4 milliards de dollars), en baisse, lui, de 52 %. Le cash-flow disponible, qui atteignait 12,4 milliards de dollars au dernier trimestre 2021, baisse depuis comme un métronome – de 4 milliards de dollars par trimestre – et a tout simplement disparu cet été ! »

Une des raisons tient au choix de Zuckerberg d'investir près de 21 milliards de dollars dans son projet de métavers, en deux ans, estime Le Monde, pointant aussi le succès de TikTok qui sape l'audience d'Instagram.