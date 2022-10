Le premier The Witcher aura droit à un remake en Unreal Engine 5

CD Projekt a plusieurs projets actuellement pour ses franchises The Witcher et Cyberpunk. L’un d’eux vient d’être dévoilé : un remake du premier The Witcher, sur une base Unreal Engine 5.

L’éditeur a précisé que le projet en était à ses débuts et qu’il était développé par le studio polonais Fool’s Theory, sous « supervision créative complète ». Fool’s Theory est notamment connu pour avoir travaillé sur Divinity: Original Sin 2 et Baldur’s Gate 3.

On n’en sait guère plus sur le titre, car aucune vidéo n’a été publiée, et on ne connaît pas non plus les plateformes qui seront concernées.