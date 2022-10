Apple prépare une version largement remaniée de son iCloud.com

Ce n’est sans doute pas un site utilisé par beaucoup, mais il peut dépanner en fonction des besoins. iCloud.com permet l’accès à certaines données liées au compte maison, notamment les photos, les emails et les rappels.

L’interface commençait à dater et n’était plus dans les canons esthétiques d’Apple depuis un moment. Si l’on va sur beta.icloud.com, on se rend compte cependant qu’une nouvelle version est en travaux.

La modernisation graphique est incontestable, mais c’est surtout l’ergonomie qui change, avec une page d’accueil rassemblant des widgets dédiés : identité, photos, mails, notes, ancienne grille d’applications, rappels, etc. Les éléments peuvent être déplacés ou supprimés, et on peut en ajouter d’autres.

En haut à droite, on note un menu général contenant la grille classique avec des accès direct aux applications (Pages, Keynote et Numbers) ainsi qu’à des fonctions propres au compte iCloud, comme masquer son adresse email, ajouter un domaine de courrier personnalisé, activer le relais privé, accéder à ses caméras compatibles HomeKit, etc.

On ne sait pour l’instant quand cette interface sera déployée en version finale, mais la bêta reste accessible aux personnes qui le souhaitent.