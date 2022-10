Twitter aurait « du mal à garder ses utilisateurs les plus actifs »

Des documents internes obtenus par Reuters révèlent que Twitter « a du mal à garder ses utilisateurs les plus actifs ». D'autant plus problématique car s'ils représentent moins de 10 % des utilisateurs, ils « génèrent 90 % de tous les tweets et la moitié des revenus mondiaux ».

Un document interne intitulé « Où sont passés les tweeters ? » précise en effet que ces « tweeters invétérés », reconnaissables parce qu'ils se connectent 6 ou 7 fois par semaine et y tweetent « 3 à 4 fois par semaine », seraient en « déclin absolu » depuis le début de la pandémie.

Twitter perdrait en outre un pourcentage « dévastateur » de gros utilisateurs s'intéressant à la mode ou aux célébrités telles que la famille Kardashian, au profit d'Instagram et TikTok, mais également de tweetos intéressés par l'e-sport et le streaming.

Le rapport relève par ailleurs que les crypto-monnaies et les contenus « NSFW » érotiques ou pornographiques constitueraient « les sujets d'intérêt les plus croissants parmi les gros utilisateurs anglophones » :

« Twitter est l'une des rares grandes plateformes de médias sociaux à autoriser la nudité sur son service, et la société a estimé que le contenu pour adultes constitue 13 % de Twitter, selon un diaporama interne distinct vu par Reuters. La présentation ne précise pas comment ce chiffre a été calculé. »

Or, et dans le même temps, « l'intérêt pour les actualités, le sport et le divertissement diminue parmi ces utilisateurs » et ce, alors que les tweets à ce sujet avaient aidé le réseau social à se forger une image de « place publique numérique », pour reprendre l'expression d'Elon Musk, mais aussi qu'ils sont « les plus recherchés par les annonceurs ».

Invité à commenter les conclusions des documents internes, un porte-parole de Twitter répond à Reuters que « Notre audience globale a continué de croître, atteignant 238 millions de mDAU au deuxième trimestre 2022 », utilisant un acronyme désignant les utilisateurs actifs quotidiens monétisables.

« Twitter est-il en train de mourir » avait tweeté Elon Musk cinq jours seulement avant de proposer de le racheter, en avril dernier, rappelle Reuters. L'agence relève au surplus que la juge du Delaware Kathaleen McCormick avait ordonné au milliardaire de finaliser l'acquisition de Twitter d'ici ce vendredi 28 octobre.