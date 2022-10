OVHcloud « dépasse son objectif de revenu », mais enregistre une perte nette de 29 millions d’euros

L’hébergeur roubaisien vient de dévoiler son bilan annuel 2022 (clôturé au 31 août) et revendique un « chiffre d’affaires de 788 millions d’euros en 2022, en forte croissance de 18,8 % comparé à 2021 », et de 12,4 % avec des données comparables, c’est-à-dire en excluant notamment les impacts directs de l’incendie de Strasbourg.

Le Cloud privé représente plus de la moitié des revenus avec 485 millions d’euros (+ 22 %). Le reste comprend le Webcloud (177 millions d’euros, + 3,1 %) et le cloud public (126 millions d’euros, + 33,9 %).

Sur l’année 2022, le résultat opérationnel est dans le rouge de 20 millions d’euros, alors qu’il était positif de 7 millions d’euros en 2021. La société donne des explications :

« Les impacts découlant des charges liées à l’IPO, aux acquisitions récentes et à l’incendie de Strasbourg ont pesé pour 52 millions d’euros sur l’année 2022, avec 22 millions d’euros de plans de rémunération en actions, le paiement de 9 millions d’euros de compléments de prix d’acquisition, 8 millions d’euros de frais liés à l’IPO, 5 millions d’euros de dépréciation accélérée de serveurs endommagés à Strasbourg, 4 millions d’euros d’impact lié aux gestes commerciaux relatifs à l’incident de Strasbourg et 4 millions d’euros de coûts non récurrents, principalement liés aux surprimes d’assurance »

Au final, le résultat net affiche une perte de 29 millions d’euros, contre une perte de 32 millions l’année précédente. « OVHcloud a l’intention de poursuivre sa politique d’investissement dans la croissance de son activité, et ne prévoit pas de distribuer de dividendes à moyen terme ». C’était déjà le cas les années précédentes.

Enfin, « la dette financière nette d’OVHcloud s’élevait à 525 millions d’euros, hors 42 millions d’euros de dettes locatives relatives à la norme IFRS 16. Le ratio entre la dette financière nette d’OVHcloud et son EBITDA ajusté ressort à 1,7x ».

La société est pour rappel rentrée en bourse en octobre de l’année dernière, avec une introduction à 18,50 euros. Elle est montée à plus de 28 euros début 2022, avant de descendre progressivement pour arriver à 12 euros seulement aujourd’hui.