Le premier rapport de Viginum reste peu disert sur les opérations d'influence étrangère

Viginum, le service relevant du SGDSN et chargé de lutter contre les « phénomènes inauthentiques sur les plateformes numériques », en a identifié une soixantaine lors des élections présidentielle et législatives en 2022.

Dans son premier rapport, il précise avoir effectué des investigations approfondies sur douze d'entre elles, et que cinq ont bien été caractérisées comme des ingérences numériques étrangères, relève l'AFP.

« Viginum n’a toutefois pas souhaité donner plus de détails sur le pays d’origine de ces ingérences ou sur les plateformes employées », relève l'AFP, qui note cela dit que le rapport de quarante pages « ne donne – en tout et pour tout – qu’un seul exemple de tentative de manipulation numérique étrangère lors d’une campagne électorale » :

« En mars 2022, soit juste avant le premier tour de la présidentielle française, Viginum dit ainsi avoir constaté la propagation rapide, sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, de contenus manifestement inexacts ou trompeurs. Ces contenus évoquaient un supposé recours, par le gouvernement français, à des machines à voter d’une société canadienne, accusée par certains courants activistes nord-américains d’avoir participé à une fraude électorale ayant conduit à la défaite de l’ex-président américain Donald Trump. »

On y apprend également que Viginum a pour objectif de recruter 65 personnes à terme, et qu'elle en employait 42, en septembre 2022, afin de « bâtir un collectif de travail rassemblant l’ensemble des compétences indispensables au bon fonctionnement du service : spécialistes en investigation et analyse numériques (OSINT), professionnels du web et du marketing digital, experts en science de la donnée, ingénieurs en systèmes d’information, spécialistes en sciences politiques et géopolitique, personnels des fonc-tions supports, cadres dirigeants et opérationnels ».

72 % sont dédiés aux opérations, 2/3 contractuels, y figurent 60% de femmes, et leur moyenne d'âge est de 34 ans.