Linus Torvalds veut en finir avec le support du i486

Le créateur du noyau Linux aimerait supprimer le support de ces vieux processeurs, officiellement mis à la retraite en 2007 par Intel. Ils avaient été introduits en 1989, à une époque où de nombreuses cartes mères avaient encore un slot dédié au coprocesseur.

Torvalds argumente : le support du i386 a été supprimé en 2012 et s’il existe encore des personnes se servant d’un 486, elles pourront rester sur un noyau LTS. Au rang des bénéfices bien sûr, un coup de ménage et la suppression de vieux pans de code, réduisant la surface d’attaque et augmentant d’autant la sécurité.

Si l’on en croit les premières réponses d’autres développeurs, supprimer ce support n’aurait rien de complexe. Phoronix, qui relaie l’information, pense que la version 6.1 du noyau pourrait être la prochaine mouture LTS. La 6.2 pourrait être la première à ne plus avoir de support pour l’architecture i486.