macOS Ventura, iPadOS 16, iOS 16.1 et tvOS 16.1 disponibles, Apple augmente les tarifs de ses services

La nouvelle version majeure du système pour iPad est disponible depuis hier soir. Comme nous l’avions indiqué lors de la présentation des nouveautés à la WWDC, elle reprend à son compte la plupart des apports d’iOS.

Elle ajoute des améliorations spécifiques, comme l’application Météo, de nombreux ajouts dans Fichiers pour le rapprocher du Finder de macOS, ou encore Stage Manager, la plus grosse amélioration, mais réservée aux iPad Pro sortis en 2018 ou plus récemment.

Stage Manager ajoute pour rappel une zone sur la gauche de l’écran où l’on peut créer des groupes de fenêtres, car oui iPadOS 16 (16.1 techniquement) permet aux applications de s’afficher au format fenêtre. On peut alors basculer d’un groupe à l’autre, par exemple quand on change d’activité ou de thématique. Pour rappel, la connexion aux écrans externes, qui prend tout son sens avec cette fonction, arrivera plus tard.

iOS 16.1 est également disponible et apporte la bibliothèque partagée iCloud (dossier commun pour des photos jusqu’à six participants), les Activités en direct (widgets mettant à jour dynamiquement leur contenu comme pour un suivi de match ou une livraison), le retour du pourcentage de la batterie en haut à droite en option, la compatibilité avec Matter ou encore de nouveaux gestes pour la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro.

tvOS 16.1 est une mise à jour plus discrète, mais qui contient finalement plus de nouveautés que tvOS 16. L’interface de Siri a changé, les résultats s’affichant dans un espace à droite en laissant la vue sur le contenu en cours. Siri gagne au passage un mode mains libres, pour lancer des recherches sans avoir besoin de toucher à la télécommande.

C’est aussi le top départ pour la nouvelle version de macOS, alias Ventura. On y retrouve une bonne partie des améliorations présentes dans iOS et iPadOS, comme la bibliothèque partagée et Stage Manager. Il y en a d’autres également, comme le mode Continuité avec l’appareil photo qui permet d’utiliser un iPhone comme webcam, ou encore un remaniement des Paramètres, largement calqués sur iPadOS, mais qui diviseront.

Comme beaucoup d’autres produits actuellement, les abonnements aux services Apple voient leurs tarifs augmenter. Les formules individuelle et familiale d’Apple Music gagnent toutes deux 1 euro, soit respectivement 10,99 et 16,99 euros. Apple est ainsi la première à dépasser cette barrière symbolique des 10 euros pour un abonnement standard de musique.

TV+ passe, lui, de 4,99 à 6,99 euros. Quant à Apple One, qui réunit l’ensemble, il augmente mathématiquement : +3 euros pour Individuel (16,95), +3 euros pour Famille (22,95) et +3 euros pour Premium (31,95).