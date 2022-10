PC Manager, un drôle de mini-CCleaner chez Microsoft

On ne sait pas pourquoi, mais Microsoft propose sur le marché chinois et en bêta une application permettant de réaliser en un clic plusieurs opérations, principalement pour libérer de la place en débarrassant la machine de vieux fichiers, de caches, etc.

Rien de bouleversant donc, mais la démarche pourrait plaire, car ce « PC Manager » – un bien grand nom pour une si petite chose – a le mérite d’afficher des fonctions souvent planquées un peu partout dans Windows.

On peut ainsi faire un peu de ménage, contrôler quelles applications se lancent au démarrage, examiner ce qui consomme de l’espace disque, créer des points de restauration, vérifier les mises à jour ou encore se pencher sur les options de protection dans Edge. L’application pourrait rencontrer son public car elle est simple et réunit ces réglages au même endroit.

On ne sait pas si elle sortira de Chine. On peut l’installer en France si l’on possède un Windows 10 (1809 minimum) ou 11, mais dans notre cas, elle n’a pas voulu se lancer. Pendant l’installation, l’interface se présente en anglais, alors que le site est en chinois (le certificat appartient bien à Microsoft).