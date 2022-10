Les États-Unis bloquent les exportations de semi-conducteurs et de puces vers la Chine

« Les États-Unis déclarent la guerre technologique à la Chine », titre Mediapart au sujet de la récente série d'interdictions de l'administration Biden visant les exportations de semi-conducteurs et de puces de haute performance, qui font suite aux contre-mesures ciblant le groupe de télécommunications chinois Huawei :

« Interdiction d’exporter toutes les puces pouvant être utilisées pour l’intelligence artificielle, la défense et les ordinateurs de haute performance, contrôle accru sur les ventes d’équipements permettant de fabriquer des semi-conducteurs, interdiction de toute coopération dans ces domaines avec la Chine… : jamais l’administration américaine n’avait pris des mesures aussi fortes contre Pékin. »

« Dans les faits, cela revient à interdire à toute société américaine ou non américaine de fournir des groupes chinois en équipement ou en logiciel qui comprendrait des technologies américaines », relève le Financial Times.

Les pénuries de puces apparues dans la foulée des confinements auraient en effet permis à l'administration américaine de prendre conscience de la « vulnérabilité stratégique du pays dans le secteur clé des semi-conducteurs ». Et ce, alors que « dès 2016, le gouvernement chinois s’est fixé comme ambition de devenir autosuffisant dans les semi-conducteurs ». Or, « 90 % des puces les plus performantes, celles de 5 nm, proviennent de Taïwan », que la Chine convoite mais que les États-Unis soutiennent :

« Car si Pékin a mené depuis plus d’une décennie une politique pour s’assurer un quasi-monopole mondial sur les terres rares, ces minerais indispensables à toutes les fabrications de composants électroniques, il n’a jamais réussi à dominer le domaine des semi-conducteurs. Chaque année, la Chine doit importer 80 % des composants électroniques nécessaires à ces industries. Ces importations représentaient en 2019 plus de 200 milliards de dollars, plus que ses dépenses de pétrole. »

La ministre de l’économie taïwanaise, de son côté, voit les semi-conducteurs comme « une industrie clé pour Taïwan, non seulement du point de vue du développement économique mais aussi comme garantie de sécurité », et ce « tant à l’égard des États-Unis que de la Chine », alors que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), considéré comme « le centre du monde des semi-conducteurs », en est le numéro un mondial, et que « 90 % des puces les plus performantes, celles de 5 nm, proviennent de Taïwan ».

L’administration Biden a en outre « fait voter en début d’année un plan de 52 milliards de dollars pour aider les groupes américains à se réimplanter sur le territoire national et à développer des puces de plus en plus performantes ». Plusieurs fabricants ont déjà fait des annonces dans la lignée de ce plan, notamment Intel et Micron.