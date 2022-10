Des câbles de fibre optique et sous-marins vandalisés dans la région de Marseille

Free annonçait hier sur Twitter que des « actes de vandalisme ont eu lieu en divers points éloignés simultanément » dans la région de Marseille entraînant « de fortes perturbations de service (dégradation de service et de bande passante fixe/mobile) sur notre infrastructure fibre ».

Le spécialiste du cloud Zscaler identifiait de son côté qu'un câble sous-marin avait été lui aussi « sectionné dans un acte apparent de vandalisme » et précise sur son site que la coupure des liaisons Marseille-Milan et Marseille-Barcelone ont été « confirmées par un test de fibre optique ».

Cette « importante coupure de câble dans le sud de la France a eu un impact sur les principaux câbles sous-marins qui assurent la connectivité avec l'Asie, l'Europe, les États-Unis et potentiellement d'autres parties du monde », précise le rapport d'incident.

Free n’est pas le seul opérateur français impacté. « Les équipes sont sur place, les opérations ont commencé », indiquait SFR à l’AFP. Bouygues Telecom et Orange affirment par contre à nos confrères ne pas être touchés.

OVHcloud aussi est concerné : « Une coupure de fibre a été détectée chez l’un de nos prestataires entre Marseille et Singapour ». Le trafic a été réacheminé entraînant une hausse de la latence et de la saturation « sur le trafic en provenance des États-Unis et d’Europe vers Singapour ». La situation est rapidement revenue à la normale.

Pour rappel, la France avait déjà été touchée par des coupures de la fibre suite à des actes malveillants.