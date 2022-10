Uber se lance dans la publicité et en veut partout

L’annonce ne risque pas de passer inaperçue : Uber a désormais sa propre division publicité, et l’entreprise a de grandes espérances dans ce domaine.

Les espaces publicitaires prévus sont multiples et sont aussi bien numériques que physiques. L’application principale en affichera, de même qu’Uber Eats. Dans ce dernier par exemple, on pourra trouver des publicités insérées dans les menus, sur la page d’accueil, et les restaurants pourront payer pour être placés avant les autres dans les listes.

Concernant son service principal, la publicité viendra se glisser à la fois dans l’application et dans les véhicules, même si on ne sait pas tout à fait sous quelle forme. Uber envisage en tout cas les publicités de type « car top », autrement dit les fameux panneaux vissés sur le toit.

Dans les grandes lignes, Uber s’inspire de son concurrent Lyft, qui a annoncé sa propre division publicitaire en août. On pouvait notamment y voir que la publicité dans le véhicule prenait place sur une tablette fournie et donnant en temps réel les informations de la course au client ou à la cliente.