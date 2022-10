Et voici Android 13 (Go edition)

Deux mois après la mise en ligne de la version finale d’Android 13, Google propose désormais la Go edition de son système d’exploitation, pensé pour les smartphones d’entrée de gamme. La société revendique pas moins de 250 millions de terminaux actifs par mois avec Android Go edition.

Premier changement mis en avant : « Google Play System Updates est disponible pour les appareils Go, ce qui permet de garantir qu’ils peuvent recevoir régulièrement des mises à jour logicielles importantes, en dehors de la version majeure d’Android », et sans devoir attendre que le fabricant du smartphone déploie une mise à jour

On retrouve aussi Material You pour la première fois sur une version Go d’Android, les autorisations pour les notifications, les préférences de langues pour les applications, etc. Tous les détails se trouvent par ici.