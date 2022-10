Covid-19 : le Chaos Computer Club annule le 37C3 et donne rendez-vous en août 2023

Les Chaos Computer Club (CCC) allemand vient d'annuler le Chaos Communication Congress 2022, qui se tient d'ordinaire fin décembre, depuis 1984.

Le CCC estime en effet « prévisible que des exigences d'hygiène strictes et très probablement également obligatoires seront nécessaires » du fait de la propagation du coronavirus, que cela gâche l'ambiance et ne permette pas de répondre à ses exigences en termes « de décontraction, de sécurité et de liberté » :

« C'est avec le cœur lourd que nous mettons de côté nos plans avancés pour le 37C3 et commençons maintenant les préparatifs du Chaos Communications Camp. Celle-ci aura lieu du 15 au 19 août 2023 dans le parc de la briqueterie de Mildenberg. »

Le CCC précise appelle cela dit la communauté à organiser, en guise de remplacement, « des événements plus petits [et] décentralisés par un grand nombre de groupes locaux entre Noël et le Nouvel An ».