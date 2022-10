Firefox 106 sait éditer les PDF

Nouvelle version pour le navigateur de Mozilla, et avec elles plusieurs ajouts sympathiques. Le plus notable est la possibilité d’éditer les PDF pour y inclure du texte et de l’écriture manuscrite. On peut enfin signer son document dans Firefox.

Conséquence sous Windows, Mozilla se sent suffisamment sûr d’elle pour déclarer Firefox comme liseuse PDF par défaut si le navigateur l’est lui-même. Sous Windows d’ailleurs, on peut maintenant épingler des fenêtres de navigation privée dans la barre des tâches.

Sur Mac, si l’on possède au moins macOS 10.15 (Catalina), Firefox est capable d’extraire du texte d’une image, du moins en anglais. Pour les autres langues, il faut posséder au moins Big Sur. La fonction de reconnaissance s’obtient depuis un clic droit sur l’image. Le texte reconnu est alors envoyé dans le presse-papier. Elle sera étendue à d’autres systèmes plus tard.

Firefox View est un nouvel onglet épinglé qui affiche une vue de synthèse des onglets récemment fermés et ouverts sur d’autres machines. Depuis cet onglet, on pourra également choisir l’une des nouvelles teintes colorées pour agrémenter un peu l’interface du navigateur. Ces thèmes expireront le 17 janvier.

Enfin, et outre d'importantes améliorations pour WebRTC, Firefox 106 corrige sept failles de sécurité, dont deux critiques.