Apple : iPad de 10e génération, nouvelle Apple TV, iPad Pro M2, iPadOS le 24 octobre

Quelques renouvellements matériels sont arrivés hier soir sans grande pompe sur l’Apple Store, comme c’est souvent le cas pendant l’automne.

On trouve d’abord une amélioration des iPad Pro existants, la puce M1 laissant logiquement sa place au M2, et le Wi-Fi 6 au 6E. Les modèles 5G sont compatibles avec un plus grand nombre de réseaux et les Pencil 2 sont désormais reconnus jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran, permettant de savoir précisément où il sera posé sur l’écran. Le reste ne change pas.

Comme avec tous les renouvellements récents d’Apple, les prix décollent. Le nouvel iPad Pro 11 pouces débute à 1 069 euros contre 899 auparavant, et le 12,9 pouces à 1 469 euros contre 1 219 avant. Les précommandes sont ouvertes, pour une disponibilité le 26 octobre.

L’iPad de 10e génération est la nouvelle entrée de gamme des tablettes chez Apple, avec un design très inspiré par les modèles Pro/Air. Les bords sont donc plus fins, mais on reste sur du Touch ID pour l’authentification et le déverrouillage. On note la suppression du Lightning au profit de l’USB-C, comme sur les autres iPad.

Il est équipé d’une puce A14 Bionic (la même que dans les iPhone 12) et le stockage débute toujours à 64 Go. Les prix s’envolent encore une fois, puisqu’on passe de 389 à 589 euros pour le modèle de base entre les 9e et 10e générations. L’ancien modèle reste d’ailleurs au catalogue, mais prend 50 euros, à 439 euros. Les précommandes sont ouvertes, avec ici aussi une disponibilité le 26 octobre.

Surprise, le constructeur lance également une nouvelle Apple TV et, cette fois, les nouvelles sont plutôt bonnes. Deux modèles sont proposés : une avec 64 Go de stockage et le Wi-Fi uniquement pour 169 euros, l’autre avec 128 Go, le Wi-Fi, l’Ethernet et la compatibilité Thread pour 189 euros.

Cet écart de 20 euros pour avoir de l’Ethernet peut sembler pingre, mais les tarifs de ce nouveau modèle sont… en baisse. L’actuelle génération réclamait en effet 199 euros pour 32 Go et 219 pour les 64 Go. Le nouveau plus gros modèle est donc moins cher que l’ancien petit.

Dans les deux cas, la puce A12 laisse sa place à l’A15, une différence qui devrait nettement se sentir. La télécommande abandonne le Lightning pour, encore une fois, l’USB-C. On reste sur du Wi-Fi 6 en revanche. Le Bluetooth 5.0 et le HDMI 2.1 sont toujours là également. Les précommandes sont ouvertes, pour une disponibilité le 4 novembre.

Enfin, on sait maintenant qu’iPadOS 16 sera disponible le 24 octobre. Le peaufinage du système mobile aura pris un bon mois de plus que pour iOS, pour corriger notamment les problèmes rencontrés par Stage Manager.