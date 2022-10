Microsoft détaille les dernières améliorations d’Edge en économies d’énergie

Dans la version 101 de son navigateur, Microsoft a introduit des mesures pour permettre aux internautes d’économiser un peu de puissance – et donc de d’autonomie – quand ils se servent d’Edge sur un portable non raccordé au secteur. Ces mesures ont été améliorées un peu plus tôt dans le mois avec la version 106.

Sur les ordinateurs portables, on trouve maintenant une section plus développée dans « Système et performances ».

Par défaut, ces économies sont en mode équilibré : les mesures se déclenchent quand le système est en mode économie d’énergie ou que la batterie descend à 20 % et moins. Les performances sont moindres, les onglets passent en veille après 5 min seulement, le défilement doux est désactivé, etc. Entre 100 et 21 %, ces mesures sont « modérées »

En économies maximales cependant, ces mesures sont actives en permanence et renforcées. Microsoft prévient que la différence à l’affichage sera visible, car Edge sera notablement plus lent. Autre nouveauté de la version 106, on peut activer ces mesures même en étant sur secteur. En clair, il y a le choix entre les modes.

Notez cependant que tout le monde ne verra pas tout de suite ces réglages. Ils sont en cours de déploiement.