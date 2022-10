Netflix Essentiel avec publicité sera lancé le 3 novembre, à 5,99 euros par mois

Cette nouvelle formule d’entrée de gamme vient s’ajouter aux trois existantes – Essentiel, Standard et Premium.

La plateforme détaille les principaux changements : « la qualité vidéo jusqu’à 720p en HD (désormais proposée pour nos forfaits Essentiel avec pub et Essentiel) ; une moyenne de 4 à 5 minutes de publicité par heure ; quelques séries et films non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres (mais nous y travaillons) ; et le téléchargement des programmes hors ligne non compris ».

Les publicités, diffusées avant et pendant les programmes, dureront entre 15 et 30 secondes.

Enfin, Netflix Essentiel avec pub sera proposé dans plusieurs pays en plus de la France : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée, États-Unis, Espagne, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni.