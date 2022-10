Une campagne pour généraliser le chiffrement de bout en bout dans les messageries

Fight for the Future et plus de 60 autres organisations de défense des droits de l'homme et de protection de la vie privée viennent de signer une lettre ouverte, MakeDMsSafe.com, appelant les plates-formes et messageries en ligne à mettre en œuvre « immédiatement » une messagerie chiffrée de bout en bout (E2EE) « par défaut ».

Six sociétés sont particulièrement ciblées : Meta, Twitter, Google, Apple, Slack et Discord.

La lettre ouverte relève notamment que Facebook « teste le chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger, mais indique qu'il ne sera pas disponible avant 2023 », que Twitter a discuté du chiffrement de bout en bout pour les DM dans le passé, mais n'a annoncé aucun plan pour implémenter cette fonctionnalité, et que Google a proposé à Apple d'implémenter le protocole de messagerie RCS dans iMessage, mais qu'Apple a jusqu'à présent refusé, suggérant à ses clients « d'acheter un iPhone à leur mère »...