Selon Politico, les députés européens Paul Tang, René Repasi et Christel Schaldemose se sont plaint à propos de Google, Meta, Amazon et cinq groupes de lobbying auprès du registre de transparence de l’UE. Ces entreprises se seraient cachées derrière des lobbies des PME pendant les discussions sur le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA). Les députés réclament que l’accès aux institutions européennes leur soit interdit.