Le PSG a bien levé une « armée numérique » pour cyberharceler ses opposants

Frédéric Geldhof, ancien directeur des opérations de UReputation, filiale de l’agence Digital Big Brother (DBB), a confirmé à RTL que le PSG avait bien eu recours à une « armée numérique » pour cyberharceler ses opposants sur les réseaux sociaux, confirmant les révélations de Mediapart.

Frédéric Geldhof assure que « les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l'un ou sur l'autre » et que ce qui a été diffusé via leurs comptes sur les réseaux sociaux, « ce sont des choses qui ont été demandées par le client ».

Avaient notamment été visés Mediapart et L'Équipe, ainsi que plusieurs de leurs journalistes, mais également Kylian Mbappé « lorsqu’il a laissé entendre qu’il pourrait quitter le club en 2019 », ou encore le supporter giflé par Neymar en finale de Coupe de France.

Le PSG, lui, a « fermement démenti » ces accusations. « Tout ce qui a été fait a été fait en collaboration avec le client, dans une stratégie globale mise en place par la direction de la communication », rétorque Geldhof : « Que le PSG puisse dire 'non, non, on ne les connaît pas, c’est étonnant ».