L’Afnic a migré son système de registre sur une nouvelle infrastructure

Le premier octobre dernier, l’Afnic, qui gère 20 extensions et notamment le .fr, a finalisé la bascule de l’ensemble de ses services d’enregistrement et de gestion des noms de domaine. Dans un communiqué de presse, l’association explique avoir effectué une réécriture complète de son application SRS (Shared Registry System).

L’opérateur prétend que son nouveau système d’enregistrement du .fr « constitue ainsi une brique essentielle, maîtrisée de bout en bout, de la souveraineté numérique française ». Le déploiement s’est déroulé en trois étapes entre le printemps 2020 et le 1er octobre dernier.

L’association revendique d’avoir suivie une démarche de « sécurité by design » notamment dans de la gestion des accès aux services et « la protection contre les attaques cyber et les incidents au moyen de technologies telles que Kubernetes ».