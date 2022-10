iCloud s’intègre dans Windows 11 via Photos, Apple TV et Apple Music en approche

En marge de sa présentation des nouvelles Surfaces – sur laquelle nous reviendrons très prochainement –, Microsoft a annoncé quelques éléments intéressants concernant les logiciels Apple sur sa propre plateforme.

C’est ainsi que les photos synchronisées par iCloud sur un iPhone ou autre vont apparaître dans la nouvelle application Photos, actuellement en test via les canaux Windows Insider. Nous pouvons confirmer que l’intégration fonctionne, et qu’elle est nettement plus pratique à utiliser que le seul affichage des fichiers dans l’Explorateur.

Autre annonce, Apple Music rejoint Apple TV sur Xbox. Et ce qui devait arriver arrivera : les deux applications sont prévues pour Windows via le Microsoft Store. Les versions finales doivent arriver « l’année prochaine », sans plus de précisions, mais des préversions sont prévues avant la fin de l’année.

Notez que l’arrivée de ces applications devrait mettre fin, en toute logique, à la vie d’iTunes. L’ancien logiciel n’existe en effet plus depuis plusieurs années sur macOS, où il a été remplacé par trois applications plus petites et spécialisées : TV, Music et Podcasts.